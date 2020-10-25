Количество жертв страшной аварии в Новосибирской области выросло до 5 человек

Страшная авария с рейсовым автобусом из Томска унесла 5 жизней пассажиров микроавтобуса Фото: из открытых источников

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, число погибших в аварии с рейсовым автобусом на территории региона увеличилось до пяти.

Днем 24 октября на трассе в Новосибирской области в Болотнинском районе на 129 км автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулся микроавтобус Toyota и рейсовый автобус Томск – Барнаул.

В результате аварии на месте погибли 52-летний водитель Toyota, а также пассажиры этого же автомобиля – 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина неустановленного возраста.

«Два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу, один из которых позже скончался в медицинском учреждении», – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал.

Кроме того, по факту дорожно-транспортного происшествия следователь полиции возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ – «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».