Аренда «квадрата» торговой площади в Томске стоит в среднем 750 рублей в месяц

Купить кафе или ресторан в среднем по России стало чуть дешевле, чем годом ранее. Фото: из открытых источников

В Томске покупка офиса обойдется в среднем в 46 тыс. рублей за квадратный метр, а торговой площади – в 50 тыс. руб. Такие цифры приводит пресс-служба портала «Авито Недвижимость» по итогам III квартала 2020 года. Средние арендные ставки для помещений под общепит, офис и торговую площадь в регионе составляют соответственно 470 руб., 500 руб. и 750 руб. за «квадрат» в месяц.

Спрос на покупку торговых и офисных площадей, а также помещений общественного питания в России продолжает расти, делают вывод аналитики «Авито Недвижимости», исходя из данных за 9 месяцев 2020-го. Цены почти на все указанные виды коммерческой недвижимости за год также показали положительную динамику. Такая ситуация наблюдается в отношении как продажи, так и аренды. Исключением стала продажа точек общепита: купить кафе или ресторан в среднем по стране стало чуть дешевле, чем годом ранее.

По данным «Авито», спрос на покупку коммерческой недвижимости в III квартале продолжил свое восстановление. Во многом это обусловлено двумя факторами: снижением депозитных ставок в банках и общей экономической ситуацией, при которой ослабление рубля мотивирует людей вкладывать свои средства в недвижимость.

Отмечается также, что в категории аренды коммерческой недвижимости по России в целом увеличилось количество доступных объектов. В частности, за год виден прирост в офисном сегменте: плюс 14% по сравнению с III кварталом 2019 года. Заведений общепита стало сдаваться на 8% больше, а торговых площадей – на 5%.

Впрочем, арендаторы пока ведут себя осторожно: показатели спроса на наем торговых точек за год не изменились, а интерес к помещениям под кафе, рестораны и офисы снизился на 7%. Однако по сравнению со II кварталом спрос на аренду перечисленных типов недвижимости вырос на 27%, 37% и 42% соответственно.