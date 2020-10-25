«Инфометр»: исполнительная власть Томской области по уровню открытости лидирует в стране

Власть Томской области открыта для диалога с обществом и делится с гражданами информацией Фото: из открытых источников

Администрация Томской области демонстрирует высокий уровень открытости. По полноте и полезности размещенных на официальном сайте данных регион занял первое место среди регионов России. Это следует из ежегодного доклада проектного центра «Инфометр», сообщает портал администрации области.

Эксперты оценили наличие на сайтах органов власти актуальной информации и проанализировали публикуемые открытые данные. Кроме того, исследователи направляли в администрации и правительства субъектов РФ запросы в качестве обычных граждан.

– Отдельно стоит выделить случай администрации Томской области, поскольку это – один из трех примеров сайтов, получивших максимальную оценку по показателю «Пользовательские сценарии», – подчеркивают составители рейтинга. – Это значит, что информация на сайте опубликована таким образом, чтобы пользователь мог получить исчерпывающую информацию по тому или иному вопросу работы.

В итоге сайт администрации Томской области получил наивысшую оценку экспертов – 93,1 балла. Это первое место по России и в Сибирском федеральном округе. На втором месте среди сибирских регионов Кузбасс – 58,5 балла (34-е место в РФ). На третьем – Красноярский край с результатом 55,2 балла (41-е место в РФ).