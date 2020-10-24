76 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

За минувшие сутки статистика смертности от коронавируса не увеличилась, зато выздоровело 76 томичей. Фото: Из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 76 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 7598, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 51 человека инфекция протекает бессимптомно, у 129 имеются признаки ОРВИ, у 10 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 44,1% мест. В обсерваторе под Томском находится 70 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 111 умерло.