Коронавирус в Томске: + 190 новых случаев заражения

Статистика заражений коронавирусом в Томской области не радует: за сутки выявлено 190 новых подтвержденных случаев заболевания. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 24 октября, в Томской области выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 11 008 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 521 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 296 пациентов скончались, 11 567 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 497 167 человек, 25 821 скончались, 1 130 818 выздоровели.