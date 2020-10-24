Водитель - «калымщик» перевозил томичей на неисправном автобусе

Автобус, который вез людей, был исключен из маршрутной сети и был технически неисправен. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области. Фото: другой источник.

В Томской области сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Ространснадзора присекли деятельность «нелегального» перевозчика, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- В ходе рейда сотрудников органов внутренних дел совместно с представителями Ространснадзора в районе пл. Южной был остановлен маршрутный автобус ПАЗ-32054, водитель которого осуществлял перевозку пассажиров по маршруту, исключенному из действующей сети, - уточнили в ведомстве. - Проверка установила, что и транспортное средство имело технические неисправности. Кроме того, водитель во время движения автобуса пользовался мобильным телефоном.

Инспекторы отметили: в отношении водителя составлены протоколы по ч.1 ст. 12.5 и по ч.1 ст. 12.36 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Кроме того, назначено административное расследование по факту выпуска владельцем автобуса на линию транспортного средства, имеющего неисправности, при которых эксплуатация запрещена.

- Поездки на нелегальном транспорте опасны. Зачастую водители не имеют достаточного опыта управления, транспортные средства могут быть технически неисправны, - добавили в управлении. - Нередко автобусы выпускаются на линию без прохождения предрейсового техосмотра, а водители – без обязательного медицинского осмотра. В случае ДТП с участием нелегального транспорта и получения пассажирами травм, пострадавшие могут не рассчитывать на получение страховых выплат.