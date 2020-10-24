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Томичи смогут взять ипотечный кредит на новостройку под 6,5% до 1 июля 2021 года

Правительство РФ продлит программу субсидирования государством банковских процентных ставок
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Власти уверены, что льготная ипотека поможет поддержать строительную отрасль.

Власти уверены, что льготная ипотека поможет поддержать строительную отрасль.

Фото: Из открытых источников

Программу льготной ипотеки по ставке 6,5% в России продлят до 1 июля 2021 года, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что программа субсидирования государством банковских процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% была запущена в конце апреля 2020 года в качестве одной из антикризисных мер в период пандемии коронавируса. Первоначально она должна была действовать до 1 ноября.

По официальным данным, к середине октября в РФ выдано более 220 тыс. льготных ипотечных кредитов на 630 млрд рублей. Льготная ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет. Как отметил М. Мишустин, «программа хорошо себя зарекомендовала, оказалась востребована среди российских семей и помогла поддержать строительную отрасль».

Ранее с предложением продлить программу выступил президент страны Владимир Путин. Премьер-министр поддержал инициативу главы государства, подчеркнув, что правительство готово быстро подготовить все необходимые соответствующие распоряжения.

По информации Отделения Томск Банка России, только в августе текущего года в Томской области банки 1,2 тыс. ипотечных кредитов: это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В денежном выражении ипотечное кредитование выросло в 1,8 раза, общая сумма выданных кредитов – с 1,5 до 2,7 млрд рублей. Относительно июля объем выданных ипотек увеличился на 1,2%.

Строительство и ремонт