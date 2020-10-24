Начисления за отопление в сентябре томичам будут пересчитаны при наличии общедомовых счетчиков

Перерасчет за отопление томичи, в чьих многоэтажках есть общедомовые счетчики, увидят в жировках за октябрь. Фото: Из открытых источников

«ТомскРТС» произведет перерасчет начислений за отопление в сентябре собственникам тех многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

В домах, где общедомовой счетчик введен в эксплуатацию на начало отопительного сезона (23 сентября), перерасчет должен быть выполнен с учетом показаний. В тех многоквартирных домах, где приборы учета вышли из строя (либо истек срок их поверки) и не были введены в эксплуатацию до нового отопительного сезона, нужно исходить из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса по показаниям.

- Перерасчет будет отражен в квитанциях за октябрь, - уточнили специалисты. - Рекомендуем собственникам, которым начисления были произведены некорректно, оплатить сентябрьское отопление после перерасчета. Если оплата уже внесена, ее зачтут в будущие месяцы.

Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» областного департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора: 8 - 800 – 444 – 29 - 28.