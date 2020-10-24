Вице-губернатор Иван Деев посоветовал томичам не обращаться лично за результатами тестирования на коронавирус

Заместитель губернатора Иван Деев сообщил в ходе прямого эфира с томичами, что на следующей неделе может заработать единый инфоресурс по вопросам, связанным с COVID-19. Фото: Из открытых источников

Вчера состоялся прямой эфир вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева в Instagram. Заявленная тема профилактики и лечения коронавирусной инфекции нашла широкий отклик у томичей. Многие сетовали на порядок сдачи и получения результатов «ковидных» анализов: долго приходится ожидать, и ездить за ними зачастую приходится самим. Есть реальный риск заразиться или «передать» вирус тому, кто здоров.

- Обращаться за анализами лично нельзя. Задержки результатов исследований связаны с большим потоком пациентов, - пояснил Иван Деев. - Пока их было немного, поликлиники успевали делать тесты оперативно, и лаборатории, в свою очередь, могли достаточно быстро выдавать результаты. Сегодня, когда поток заболевших растет, на медицину ложится немалая нагрузка. Не всегда специалисты успевают справляться с внушительным количеством тестов в экстренном режиме.

По словам спикера, со всеми поликлиниками и лабораториями ведется интенсивная работа для того, чтобы без длительных задержек предоставлять жителям нужную информацию. Сейчас формируется единый ресурс, на котором получить результаты тестирования можно будет быстрее.

- Надеюсь, это произойдет на следующей неделе, – добавил Иван Деев.