Погода в Томске и области 24 октября 2020: снег и небольшой «минус»

Снег, который выпал ночью, еще растает - это утверждают в Томском гидрометцентре. Фото: Из открытых источников

Как сообщили в региональном гидрометцентре, в Томске сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем от -1 до +1. На дорогах местами гололедица.

На территории Томской области также будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем -4, +1°С. На дорогах местами гололедица.