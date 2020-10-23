Этой зимой в Томской области на борьбу со снегом и гололедом на трассы выйдут почти 400 единиц техники

Томские дорожники готовы к работе по очистке трасс в зимний период Фото: из открытых источников

Сегодня областная комиссия по безопасности дорожного движения обсудила подготовку и утвердила планы по содержанию дорог в зимний период.

Как сообщил комиссии начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, в зимний сезон 2020-2021 года на борьбу со снегом и гололедом на региональные и межмуниципальные трассы выйдут почти 400 единиц техники, информирует портал администрации региона.

Более четырех тысяч километров загородных дорог будут обслуживать семь предприятий. Основная часть работ по их содержанию возложена на областное дорожное ремонтно-строительное управление, также госконтракты заключены с частными подрядными организациями.

Всего для отсыпки межмуниципальных трасс дорожные службы заготовили более 65 тысяч тонн песко-соляной и более 500 тонн антигололедной смеси, которая может применяться при температуре воздуха до минус 30 градусов Цельсия.

– Готовность техники во всех предприятиях – 100-процентная, а на случай ее выхода из строя подготовлены теплые ремонтные боксы, – пояснил Юрий Баев.

Заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус отчитался о готовности 198 единиц спецтехники для зимнего содержания дорог областного центра. Главным подрядчиком мэрии выступит «Томск САХ». Для этого только в 2020 году муниципальное предприятие закупило два новых бульдозера, седельный тягач, низкорамный прицеп (трал), трактор МТЗ и две комбинированные дорожные машины.

– Для отсыпки городских улиц заготовлены 23 тысячи тонн песко-соляной смеси, для обработки заездных карманов остановочных комплексов – 215 тонн реагента, еще 110 тонн стоят в плане закупок, – сообщил Вячеслав Черноус.

Уборку дорог 2-й и 3-й категории и внутридворовых территорий, уточнил заммэра, будут вести подрядчики районных администраций города. При этом на особо опасных участках – мосты, спуски и подъемы, путепроводы, остановочные карманы, перекрестки – планируется постоянное дежурство техники.

Для складирования снега в Томске городские власти определили четыре участка (три основных и один резервный). Контроль качества уборки улиц мэрия возложила на санитарную милицию, мониторинг работ по содержанию улично-дорожной сети будет вести муниципальный Центр технического надзора.

Главам муниципалитетов областная комиссия поручила обеспечить строгий контроль за качеством зимнего содержания местных автодорог, соблюдением стандартов, технических норм и правил по их содержанию.