Сегодня в ДТП на пешеходном переходе на трассе в Томской области под колесами грузовика погибла женщина

Фото: УМВД России по Томской области Фото: из открытых источников

Как сообщили в региональном УМВД, водитель грузового автомобиля Isuzu сегодня днем сбил двух женщин на пешеходном переходе трассы Томск – Каргала – Колпашево.

ДТП произошло в пятницу около 14:55 на 28-м километре автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево.

«В районе поворота на село Моряковский затон на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Isuzu, двигаясь со стороны Томска, совершил наезд на двух пешеходов», – говорится в сообщении.

Одна из женщин скончалась от полученных травм на месте происшествия. Вторую доставили в больницу.

На месте работали сотрудники полиции.