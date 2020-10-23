В томском вузе начали работу онлайн-курсы для обучения иностранцев из дальнего зарубежья русскому языку

Иностранные студенты ждут, когда смогут опять приехать учиться в Томск Фото: из открытых источников

Факультет довузовской подготовки Томского государственного университета приступил к обучению иностранных граждан русскому языку и специальным дисциплинам в режиме онлайн. Несмотря на то, что ни один слушатель не смог приехать в Томск из-за эпидемиологической ситуации, на курсах сейчас в одиннадцати группах обучаются 125 человек из дальнего зарубежья. Это будущие бакалавры, магистранты и аспиранты. Занятия для них ведут преподаватели русского языка как иностранного, сообщает сайт университета.

Курсы планируются до конца июня, но при необходимости будут продлены. По окончании программы студенты пройдут обязательный тест по русскому языку и вступительные испытания по профильным предметам для поступления в ТГУ или другой вуз России.

Как рассказала декан факультета довузовской подготовки ТГУ Дарья Тараканова, работа факультета довузовской подготовки перешла в режим онлайн с марта прошлого учебного года. Это не помешало иностранным слушателям успешно закончить курсы, и большинство из них поступили в ТГУ на основные образовательные программы. В новом учебном году в связи с эпидемиологической ситуацией курсы проводятся также в онлайн-формате.

Так, 1 сентября стартовала программа для двух групп китайских студентов, которые находятся у себя на родине. За месяц они прошли адаптационный курс и теперь плотно занимаются подготовкой к поступлению в университет

С 1 октября начался основной курс русского языка, где география слушателей гораздо шире: обучение проходят жители Ганы, Индонезии, Марокко, Республики Чад, Перу, Монголии, Китая, Лаоса, Вьетнама, Зимбабве, Колумбии, Эквадора, Алжира, Сальвадора, Уганды, Индии, Кореи.

– Конечно, есть проблема с часовыми поясами, но мы сумели ее преодолеть. С некоторыми странами у нас небольшая разница во времени, с большинством регионов Китая ее вообще нет, так что преподаватели в течение своего рабочего дня могут спокойно проводить занятия, – объясняет Дарья Тараканова. – Но есть страны, где временнАя разница доходит до 12 часов. Здесь мы отталкиваемся от того, какие условия удобны для студента. Более того, с каждым вопрос расписания лично согласовывали. Ребята очень мотивированные, некоторые даже в 7 утра выходят на урок. Важно, что и преподаватели готовы идти навстречу: некоторые работают, как мы шутим, в «ночную смену» – начинают урок поздно вечером, а заканчивают, бывает, за полночь.

По большей части интернет-связь между слушателями и томскими преподавателями стабильная, отмечают организаторы курсов. Общение проходит преимущественно в Zoom, также активно используются китайские платформы для проведения вебинаров. Самостоятельная работа слушателей проводится в Moodle, там преподаватели факультета довузовской подготовки ТГУ разработали большой курс по обучению русскому языку. Курс включает три блока, в соответствии с языковым уровнем подготовки. Также преподаватели используют собственный MOOK (массовый открытый онлайн курс) по русскому языку и записывают небольшие обучающие видео-ролики совместно с ИДО ТГУ.

– Режим офлайн более привычен для студентов и преподавателей, которые оттачивали многие годы методику работы именно под него. Но наши преподаватели очень быстро адаптировались к онлайну, потому что и до этого на уроках активно использовали электронные образовательные технологии и ресурсы, – отметила Дарья Тараканова. – И когда мы в прошлом году начали работать онлайн, обнаружили много плюсов. Прежде всего, это разнообразие самостоятельной работы для студентов, больше возможностей для контроля знаний.

Дарья подчеркивает, что на вебинарах также есть возможность очень многое визуализировать, использовать аудио и видео-материалы. Плюс идет оперативно обратная связь: ребята и пишут в мессенджерах, и присылают голосовые сообщения, и говорят с преподавателями, активизируя все виды речевой деятельности. То есть очень много дополнительных ресурсов подключено, в отличие от обычного урока.

Добавим, курсы русского языка проходят две категории слушателей: те, кто учатся на основании договоров платных образовательных услуг, и те, кто обучаются бесплатно по квотам Минобрнауки РФ. В дальнейшем они по желанию смогут поступать как в ТГУ, так и в любой другой вуз России.