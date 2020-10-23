Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

За сутки умерло от "короны" 5 жителей Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 октября, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 111 человек.

– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции пяти человек. У всех умерших в сопутствующих заболеваниях сахарный диабет, у двоих ожирение, у троих гипертония. Четверо из пяти входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет). Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 10 818 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 522.