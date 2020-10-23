Коронавирус в Томске: + 184 новых случая заражения

За сутки количество больных коронавирусом в Томской области стало больше на 184 человека Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 октября, в Томской области выявлено 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 10 818 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 17 340 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 283 пациента скончались, 11 263 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 480 646 человек, 25 525 скончались, 1 119 251 выздоровел.