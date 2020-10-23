В Томской области нашелся мужчина, пропавший на болоте неделю назад

Пропавший житель поселка Берегаево неделю питался клюковй в Тайге Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

18 октября на единый телефон вызова экстренных служб «112» от жителя г. Томска поступило сообщение о том, что его брат Александр, житель поселка Берегаево Тегульдетского района Томской области, два дня назад ушел за клюквой на болото и не вернулся.

В этот же день были организованы поиски, в которых приняли участие сотрудники МЧС, полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».

В четверг, 22 октября, житель поселка Берегаево, возвращавшись с рыбалки, встретил в лесу Александра примерно в 30 километрах от поселка. Александр неделю провел в тайге, потеряв дорогу домой. По ночам он сооружал из подручных материалов место для ночлега, а питался собранной ягодой.

По сообщению МЧС Томской области, сейчас состояние здоровья Александра удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.