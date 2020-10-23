Коронавирус в Северске: число заболевших приближается к 1600

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По состоянию на 22 октября на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 1578 подтверждённых случаев COVID-19 . Из числа заболевших выздоровел 731 человек. Госпитализировано – 131, 716 пациентов получают лечение амбулаторно, сообщается на сайте администрации закрытого города.

- в связи с ростом числа заболевших увеличена коечная мощность инфекционного госпиталя с 55 до 115 коек. Из городского бюджета СибФНКЦ оказана материальная помощь в размере 500 тыс. рублей на приобретение необходимых средств защиты для мед. работников. СибФНКЦ рекомендовано увеличить количество сотрудников колл-центра, в том числе с привлечением волонтеров, - также говорится в релизе.

Напомним, согласно данным от 20 октября в Северске насчитывалось 1425 подтверждённых случая COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находился 101 пациент, ещё 19 пациентов проходили лечение в ЛПУ города Томска.