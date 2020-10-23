В Томской области в настоящее время развернуты 1732 койко-места для больных коронавирусом

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На сегодняшний день на территории Томской области развернуто 1 732 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. 300 из них расположены на базе родильного дома № 4 г.Томска, где вчера начал работу респираторный госпиталь. За минувшие сутки медики уже приняли 37 пациентов с COVID-19, из которых 6 – беременные женщины, сообщает пресс-служба областной администрации

-На этой неделе функционируют 145 коек в акушерском блоке, все они оснащены кислородной подводкой. Со следующей недели заработает коечный фонд в гинекологическом отделении. На сегодня в учреждении 10 коек реанимации, при необходимости предусмотрена возможность развернуть реанимационное отделение до 25 коек, – прокомментировал начальник Департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он добавил, что в данном госпитале функционирует лаборатория для проведения ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию – таким образом, исследования будут проводиться непосредственно в учреждении.

Женская консультация роддома № 4 продолжает работу для амбулаторных пациенток, для чего предприняты все меры по организации инфекционной безопасности: полностью заблокировано сообщение между стационаром и женской консультации, разные входы.

На период работы респираторного госпиталя объем запланированных родов возьмут на себя областной перинатальный центр, родильный дом № 1 и родильный дом им. Н.А. Семашко.

Добавим, по данным регионального оперштаба от 22 октября, показатель свободного коечного фонда в Томской области составляет 41,1 %.