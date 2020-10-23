Строго конфиденциально: в Томской области началась Всероссийская перепись населения

Все переписчики имеют специальную экипировку и удостоверение с подписью. Фото: из открытых источников

Переписчики посетили 75% жилых помещений в отдаленных населенных пунктах трех муниципальных образований Томской области, где проходит первый этап Всероссийской переписи населения (ВПН). На сегодняшний день перепись завершена в Кривошеинском районе, сообщили в обладминистрации.

До конца месяца переписчики выполнят обход оставшихся домохозяйств в труднодоступных поселениях Александровского и Тегульдетского районов. Напомним, первый этап ВПН стартовал 1 октября в 18 населенных пунктах трех районов, где в общей сложности проживает 12 тысяч человек.

Перепись проводится традиционным способом: с заполнением бумажных переписных листов со слов опрашиваемых, без подтверждения какими-либо документами. В работе участвуют шесть контролеров полевого уровня, 34 переписчика счетных участков и шесть переписчиков стационарных участков. Все сотрудники имеют специальную экипировку (жилет, шарф, портфель с символикой ВПН) и удостоверение.

Сведения из переписных листов являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и будут использоваться для формирования сводных информационных ресурсов. Второй этап переписи населения в труднодоступных населенных пунктах Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского и Тегульдетского районов намечен на февраль 2021 года. На остальной территории региона ВПН состоится в апреле.