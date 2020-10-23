ТЮЗ приглашает томичей на спектакль "Театра наций", посвященный Анне Ахматовой

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25 октября в Томском ТЮЗе состоится показ спектакля «Театра Наций» «Наше всё… Ахматова. Свидетель». Этим событием откроется новый сезон проекта «Территория поэзии», который четвёртый год подряд в регионах России проводят Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» и компания СИБУР.

Музыкально-поэтический монолог об Ахматовой — работа молодого актёра и режиссёра Дмитрия Сердюка. Как известно, за годы творчества с Анной Андреевной сотрудничали многие литературные секретари, наблюдавшие её за работой в разные периоды жизни. На основе их воспоминаний, а также поэтического наследия самой Ахматовой Сердюк создаёт собирательный образ Свидетеля и от его лица предлагает зрителям новый взгляд на факты, известные по учебникам литературы и истории. В спектакль вошли не только известные, ставшие классикой стихотворения, но и практически никогда не звучавшие со сцены детские стихи Анны Ахматовой, а также отрывки из поздних произведений и автобиографической прозы. Музыку для постановки написал композитор и гитарист Фёдор Журавлев.

В музыкально-поэтический цикл «Наше всё...» «Театра Наций» входят спектакли, отсылающие к жизни и творчеству классиков литературы: Александра Пушкина, Антона Чехова, Исаака Бабеля, Иосифа Бродского и других авторов. Цикл начат народным артистом России Авангардом Леонтьевым в 2015 году.

Проект «Территория поэзии» продолжает знакомить зрителей с современным музыкально-поэтическим театром. В 2020 году программы с участием Алёны Бабенко, Анатолия Белого, Александра Галибина, Алисы Гребенщиковой и Дмитрия Сердюка пройдут в городах Томск, Пермь, Кстово и Омск.

Начало спекталя в 18. 00, стоимость билетов: 400-1500 руб.