В райцентре Томской области пожарные спасли из горящего дома двух местных жителей

фото:ГУ МЧС по Томской области.

В ночь на 23 октября, около 00:36 , в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Мичурина в городе Асино.

- На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена крыша дома, произошло обрушение кровли веранды. Пожарных встретила женщина, которая сообщила, что в доме остались два человека. Через горящую веранду пожарные проникли в дом, где нашли двух человек. Мужчины 33 и 50 лет были выведены из дома, медицинская помощь им не потребовалась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожар был ликвидирован в 01:50, его площадь составила 112 квадратных метров.

В тушении были задействованы десять человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.