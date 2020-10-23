В 2021 году на рекультивацию старой свалки в Томске власти направят более 90 млн рублей

Перед городскими властями стоит задача за несколько лет восстановить нарушенные земли. Фото: из открытых источников

В 2020 году на мероприятия федерального проекта «Чистая страна» (входит в нацпроект «Экология») в Томске направлено 74,6 млн рублей, в том числе 61,9 млн из федерального бюджета, 9,5 млн руб. – из областного и 3,17 млн руб. – из муниципального бюджета.

Эти средства пошли на первый этап рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Новомихайловке, сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, городская свалка существовала с 1964-го по 2010 год. «Перед нами стоит задача в течение нескольких лет полностью восстановить нарушенные земли», – отметил мэр Томска Иван Кляйн на селекторном совещании по подведению итогов реализации проекта «Чистая страна» за 9 месяцев.

В 2021 году на рекультивацию старого полигона ТБО будет направлено 90,3 млн руб., в 2022-м – еще порядка 94,7 млн руб. По результатам аукциона муниципальный контракт на выполнение работ заключен с Томским государственным архитектурно-строительным университетом.

На сегодняшний день подрядчик уже завершил валку деревьев и корчевку кустарников, демонтаж зданий и сооружений, организовал строительную площадку и склад. Ведутся работы по планировке свалочного тела, устройству эксплуатационного проезда и землевозной дороги, а также устройству дренажа для отвода фильтрата. Весь этот комплекс планируется завершить до 25 ноября.

Срок окончания работ по первому этапу муниципального контракта установлен до 10 декабря 2020 года. Опасений, что подрядчики уложатся в эти сроки, у муниципалитета нет.