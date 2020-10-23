Ипотека онлайн: томичи могут оформить заявку на жилищный кредит без личного визита в банк

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Как показало исследование Райффайзенбанка, 27% клиентов, оставивших заявку на ипотеку в офисе банка, просто не знали, что это можно сделать с помощью дистанционных технологий. В онлайн-опросе приняли участие порядка двухсот человек, планирующих покупку квартиры в ближайшее время.

Главная причина, почему люди предпочитают дойти до банковского отделения — возможность получить личную консультацию специалиста. Это оказалось значимо для 80% респондентов. Равное количество опрошенных (по 4%) испытали разного рода технические сложности (не было возможности качественно сфотографировать документы или загрузить их) и сомневались в конфиденциальности предоставляемых данных. 7% ожидали более выгодного предложения от сотрудника в отделении, чем они бы получили онлайн. А ещё у 7% был до этого негативный опыт использования онлайн-каналов.

В феврале Райффайзенбанк интегрировал личный кабинет ипотечного заёмщика с порталом Госуслуг, чтобы процесс оформления заявки на ипотеку стал удобнее. Теперь 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Заявка рассматривается в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.

- Более 70% заявок на ипотеку Райффайзенбанк принимает онлайн, в том числе и через личный кабинет на сайте raif.ru. Для всех ипотечных клиентов действует отдельная линия поддержки, где можно получить ответ на любой вопрос по оформлению и условиям ипотеки в любое время — 24/7. Мы видим, что дистанционные каналы набирают популярность, и тут дело не только в ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса, но и в удобстве. Клиенты хотят решать свои вопросы быстро и просто. Мы делаем всё возможное, чтобы это было так, поскольку ценим их время, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

- Любой из наших каналов взаимодействия позволяет клиентам быстро и комфортно достигнуть главной цели по ипотеке – приобрести своё жильё или улучшить его качество. В отделения клиенты получают максимально персонализированные, профессиональные консультации и поддержку специалиста для дальнейших цифровых коммуникаций с банком. Такая синергия нашей розничной сети и цифрового формата обслуживания позволяет нам предоставлять сервисы клиентам в тех каналах и форматах, которые им удобны, – отмечает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

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