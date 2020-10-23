За продуктами к фермерам: в Томске работает 8 круглогодичных ярмарок выходного дня

На ярмарках выходного дня предприниматели, как и покупатели, обязаны соблюдать противоэпидемические меры. Фото пресс-службы администрации Томска.

В субботу и воскресенье в Томске для горожан будут работать ярмарки выходного дня, где можно приобрести фермерскую продукцию от хозяйств Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Томского и других районов области, сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, что в этом году действует восемь круглогодичных ярмарок по адресам: ул. Набережная реки Томи, 29а, ул. Говорова, 25/1, пр. Мира, 72/3, ул. Бела Куна, 20, ул. С. Лазо, 17, пр. Академический, 13, ул. Сибирская, 111б, ул. Мокрушина, 9. Большинство временных сезонных ярмарок по продаже овощей завершают свою работу. Так, до 31 октября работает специализированная ярмарка в пос. Лоскутово по ул. Гагарина,40. Новогодние ярмарки планируются к открытию с 15 декабря.