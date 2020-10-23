В Томской области из магазинов исчезли нелегальные фотоаппараты и духи

Такой знак теперь должен присутствовать на каждой упаковке парфюмерных изделий. Фото: Из открытых источников

Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный провел штаб по информированию участников оборота и потребителей о вступающих в силу требованиях по обязательной маркировке средствами идентификации товаров и лекарств, сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Правительство России в конце 2019 года утвердило порядок и правила маркировки новых товарных групп — парфюмерии, шин и покрышек, одежды, текстиля, белья и фототехники. Внедрение маркировки товаров для этих групп производится поэтапно, - напомнил вице-губернатор.

Он уточнил, что с 1 октября началась обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации и передача сведений об обороте товаров в систему «Честный ЗНАК». До 30 сентября 2021 года разрешена реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 года. Также с 1 октября этого года введен запрет на оборот немаркированной фототехники (фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек), а остатки нужно промаркировать до 1 декабря.

- С 1 ноября запрещается производство и импорт немаркированных шин и покрышек, а также их продажа участникам оборота, работающим напрямую с производителями и импортерами. Маркировка остатков, не проданных до 1 ноября, возможна до 1 марта 2021 года. Полный запрет на оборот немаркированных шин и покрышек вступает в силу 1 марта 2021 года, - пояснил Игорь Шатурный.

Каждому промаркированному товару присваивается индивидуальный код, который наносится на упаковку на заводе-производителе, что позволяет проследить путь товара от производства до прилавка магазина или аптеки. Покупатель может отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК» и получить информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав.

Напомним, с 1 июля 2020 года маркировка уже стала обязательной для лекарственной продукции, обувных товаров и табачных изделий.