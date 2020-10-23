Малоимущие жители Томской области подают заявления для выдачи пособий на детей с 3 до 7 лет

Свыше 330 тысяч малоимущих семей из Томской области получили пособия на детей от 3 до 7 лет. Фото: Из открытых источников

В Томской области 33 200 малоимущих семей получили ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Бюджетные расходы на эту статью превысили 1,8 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей - из федерации, более 300 млн рублей из областного бюджета, сообщили в администрации региона.

- С мая по октябрь в органы соцзащиты поступило свыше 54 тыс. заявлений: 53 тысячи из них уже рассмотрены, с остальными заявителями еще работают. По-прежнему самыми частыми причинами отказа в назначении выплаты являются недостоверные сведения о доходах, ошибки в персональных данных заявителя и членов его семьи, - уточнила Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения Томской области. - Семьям, которые обратятся за пособием до 31 декабря 2020 года, в случае положительного решения выплата будет назначена с 1 января 2021 года, но не раньше, чем ребенку исполнится три года.

Она добавила, что право на получение ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года. В Томской области это 11 694 рубля. Размер выплаты 6 088 рублей 50 копеек. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг и по предварительной записи в ближайшем многофункциональном центре либо в центрах соцподдержки населения по месту жительства.