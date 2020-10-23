Томская область остается лидером в Сибири по степени тяжести ДТП

По мнению автоинспекторов, в том, что на дорогах не сокращается количество ДТП, виноват "правовой нигилизм" водителей и пешеходов. Недостает и культуры вождения. Фото: Из открытых источников

За девять месяцев 2020 года ДТП на дорогах области унесли жизни 70 человек, сообщила пресс-служба областной администрации. Большинство тяжелых аварий связано с «правовым нигилизмом» водителей и пешеходов.

- В 93 случаях превышение скорости привело к гибели 23 человек и травмам 113. Из-за выезда на встречную полосу произошло 50 дорожно-транспортным происшествиям, в которых 20 человек погибли, 90 получили травмы, – обозначил ситуацию Владимир Мысин, председатель комитета общественной безопасности администрации региона. - Водители с признаками опьянения совершили 71 происшествие, в которых 16 человек погибли, 100 ранены. Нарушения правил пешеходами стало причиной 55 происшествий с жертвами.

Однако, как отметил он, за девять прошедших месяцев количество ДТП в Томской области сократилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а число травмированных - на 17%.

Происшествий с участием нетрезвых водителей в 2020 году зарегистрировано на 14% меньше, чем годом ранее. Однако за управление авто с признаками опьянения дорожные патрули задержали более 3 тыс. человек. За превышение скорости привлечено к ответственности 280 тысяч водителей, за нарушение правил перевозки людей - 2917, правил проезда пешеходных переходов - свыше 4 тыс. жителей региона.

Кроме того, в 2020 году для устранения недостатков автодорог было выдано 1768 предписаний. За нарушение сроков их исполнения инспекторы дорожного движения составили 166 административных протоколов.