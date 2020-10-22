Будущее томской особой экономической зоны лежит на стыке бизнеса, науки и производства

Пока ОЭЗ "Томск" еще не начала работать в полную силу Фото: из открытых источников

В томской особой экономической зоне состоялась рабочая встреча Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по экономике Андрее Антонове. Участники в формате «мозгового штурма» обсудили идеи, как сделать ОЭЗ центром притяжения бизнеса всех уровней – от стартапов до крупных корпораций, сообщает портал администрации региона.

Как отметил, открывая встречу, вице-губернатор Андрей Антонов, Томская область приступила к реализации стратегически важной национальной задачи – созданию научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, объединяющего вузы, научные институты и производство. И у ОЭЗ есть потенциал стать пилотной площадкой для отработки новых форматов технологических партнерств в рамках Томского НОЦ.

– В этом году завершился процесс передачи ОЭЗ в оперативное управление региона. Наша задача – сформировать здесь экосистему, в которой успешно смогут взаимодействовать предпринимательское и университетское сообщества, – сказал заместитель губернатора.

Одним из вариантов развития особой экономической зоны специалисты назвали создание здесь региональной акселерационной площадки, где бизнес сможет получать поддержку в течение всего жизненного цикла.

Для этого экспертам предстоит продумать механизм выращивания стартапов, в том числе из вузовской среды, на различных стадиях от идеи до оборота в 1 млрд рублей, а также варианты презентации проектов крупным корпорациям, потенциальным заказчикам и инвесторам, внедрение всех существующих инструментов поддержки бизнеса в экосистему особой экономической зоны.

– Для дальнейшего развития ОЭЗ необходимо найти новые механизмы поддержи резидентов и привлечения высокотехнологичного бизнеса, – подытожил вице-губернатор Андрей Антонов. – Очевидно, что эти механизмы лежат на стыке науки и производства, поэтому поручаю руководству томской особой экономической зоны и вузовскому сообществу определить методы и ресурсы, необходимые для реализации предложений.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» появилась в 2005 году. Сегодня ее резидентами являются более 30 компаний, осуществляющих деятельность в сферах IT, микроэлектроники, приборостроения, энергетики, фармацевтики.