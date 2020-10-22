Синоптики предупреждают томичей о непогоде и мокром снеге 23 октября

В Томске ожидается резкое ухудшение погоды и похолодание Фото: из открытых источников

По информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 23 октября на территории города Томска ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления.

Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы ночью 15 – 18 м/с, днем до 14 м/с.

Температура ночью –3…+2 °С, при прояснениях местами до –8 °С.

Температура днем +2…+7 °С, по северу до –3°С.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Специалисты просят горожан быть осторожными во время нахождения на улицах областного центра.