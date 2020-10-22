В Томске на конкурсе «Школьница года – 2020» победили в разных номинациях все финалистки

Никто из девушек - участниц финала конкурса томских школьниц - не ушел без приза Фото: из открытых источников

В конкурсе «Школьница года – 2020» приняли участие 40 девушек – учащихся 8-11 классов томских школ.

Конкурсантки представили творческую презентацию о себе, своих увлечениях, продемонстрировали творческие способности и лидерские качества, сообщает сайт мэрии областного центра.

Участницы, вышедшие в финал, прошли большую и сложную подготовку. Девушки посетили мастер-классы по дефиле, сценической речи, макияжу и танцам. В итоге было решено всех финалисток объявить победительницами по номинациям.

Так, «Самой обаятельной» названа Александра Рогова (Школа «Перспектива»), «Самой стильной» – Лада Тычина (Мариинская школа № 3). «Самая энергичная» – Виолетта Яшкова (СОШ № 22), «Самая утонченная» – Александра Казакова (гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской), «Самая обворожительная» – Анна Абакумова (Заозерная СОШ № 16), «Самая очаровательная» – Кристина Резуненко (школа № 28), «Самая элегантная» – Катерина Ердякова (Союз детских организаций Томской области «Чудо»), «Самая изящная» – Валерия Димитрова (СОШ № 4 им. И.С. Черных).

Награждение победительниц городского конкурса «Школьница – 2020» состоялось с соблюдением мер противоэпидемической и санитарной безопасности.

Городской конкурс «Школьница» проводится ежегодно, его символом является древнегреческая богиня Ника. Учредители и организаторы конкурса – департамент образования Томска и Дом детского творчества «Созвездие».