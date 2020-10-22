Суд «закрытого» города Томской области дал большой срок местному жителю за убийство соседа по общежитию

Пьяная разборка завершилась смертью шумного и грубого соседа по общежитию в ЗАТО Северск Фото: из открытых источников

Северский городской суд Томской области признал 46-летнего жителя "закрытого" города виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает сайт прокуратуры области.

Установлено, что вечером 29 ноября 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в квартиру к своему соседу по общежитию и сделал ему замечание по поводу его шумного поведения. В ответ на это сосед грубо высказался в адрес подсудимого, за что последний ударил его кулаком в челюсть и, оставив пострадавшего без сознания, ушел.

Через некоторое время подсудимый вернулся и нанес пришедшему в себя потерпевшему второй удар в челюсть, который вызвал кровоизлияние обоих полушарий головного мозга.

Подсудимый свою вину в инкриминированном деянии признал в полном объеме.

С учетом тяжести содеянного, наличия у него судимости за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершения преступления в условиях особо опасного рецидива государственный обвинитель потребовал назначения виновному наказания исключительно в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.