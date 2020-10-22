Семь фермеров из Томской области отмечены наградами на Всероссийской выставке «Золотая осень - 2020» в столице

Семерка фермеров из Томской области замечены и отмечены на конкурсе в Москве Фото: из открытых источников

На Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2020», которая завершилась в Москве, вручены награды лучшим предприятиям России. За высокие показатели в производстве и переработке продукции растениеводства, пчеловодства и животноводства медалями отмечены семь фермеров Томской области, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села региона.

В номинации «Лучший начинающий фермер» конкурсная комиссия департамента развития сельских территорий Минсельхоза России присудила золотую медаль и диплом Минсельхоза главе крестьянского (фермерского) хозяйства Дмитрию Козлову за достижение высоких показателей в производстве продукции пчеловодства. В 2016 году пчеловод стал победителем конкурсного отбора на получение гранта. На эти средства фермер построил омшаник на 500 пчелосемей и производственное помещение, приобрел оборудование для пчеловодства. Сегодня его пасека производит в Томском районе редкий сорт элитного меда лесного разнотравья с преобладанием дягиля.

Грантополучатель 2018 года глава КФХ Анатолий Проненко из Шегарского района удостоен Серебряной медали за достижение высоких показателей в производстве продукции ягодоводства. Свою фермерскую деятельность Анатолий Проненко начал с огородных грядок и теплицы площадью 250 кв. метров. На средства гранта он расширил производственные площади и оснастил теплицы необходимым современным оборудованием. Сегодня фермер выращивает клубнику круглый год и успешно реализует ее, в том числе в областном центре.

Бронзовая медаль присуждена главам крестьянских (фермерских) хозяйств Дмитрию Бенцу и Наталье Ананьиной за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства. Оба предпринимателя занимаются производством и переработкой коровьего молока, успешно наращивая объемы продукции. В частности, Наталья Ананьина открыла в селе Мельниково магазин, где реализует продукцию собственного производства твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры, йогурты с ягодными наполнителями, молоко.

В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» Минсельхоз России отметил золотой медалью фермеров Лину Михайлину из Асиновского района и Евгения Кузнецова из Первомайского района за достижение высоких показателей в производстве и переработке продукции животноводства. «Серебро» досталось главе КФХ Владимиру Набееву из Бакчарского района.