78 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Количество выздоровевших все еще значительно меньше числа заболевших "короной" в Томской области за сутки Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 78 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 7 479, – сообщил в среду в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 180 новых случаев заболевания.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47-ми человек, у 111-ти признаки ОРВИ, у 22-х – пневмония, – также говорится в сообщении.

В обсерваторах под Томском находятся 64 человека.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 41,1 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября.