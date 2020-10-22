Коронавирус в Томске: + 180 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом в Томской области остается стабильно высоким Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 октября, в Томской области выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 10 634 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 15 971 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 290 пациентов скончались, 11 428 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 463 306 человек, 25 242 скончались, 1 107 988 выздоровели.