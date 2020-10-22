В Германии сегодня откроется выставка работ томского скульптора Леонтия Усова

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Сегодня, 22 октября, в городе Аннаберг-Буххольц в музее «Фабрика грёз» («Manufaktur der Träume», Германия) состоится открытие выставки «Леонтий Усов — скульптор из Сибири», сообщает пресс-служба областной администрации.

Автор работ лично поприветствует первых посетителей по видеоконференцсвязи.

- В состав представленной экспозиции вошли 33 работы, выполненные мастером из дерева с 1992 по 2019 годы. Это скульптуры «Моцарт», «Бах», «Бетховен», «Леонардо да Винчи», «Гегель», «Поцелуй», «Любитель Абсента», «Молчаливый многоглаз», «Притча об указательном пальце», «Сибирский валенок», «Ich sterbe (Я умираю)» и другие. Выставка стала совместным проектом администрации Томской области, Союза резчиков по дереву региона Эрцгебирге, мэрии города Аннаберг-Буххольц и музея «Фабрика грёз», - уточняется в сообщении.

Также добавляется, что главным инициатором выставки выступил Дитмар Ланг, который несколько последних лет работал в жюри международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора». Город Аннаберг-Буххольце, где развернулась экспозиция, — родина немецкого плотника.