Продуктовый магазин в Томске попал под арест из-за долгов хозяина перед мэрией

фото: УФССП по Томской области.

Томский предприниматель, занимающийся строительным бизнесом, а также имеющий в собственности два продуктовых магазина, задолжал арендные платежи за землю в бюджет города в размере 322 тыс. рублей.

Для того, чтобы бизнесмен оплатил долг, судебные приставы вначале вынесли запрет на регистрацию семи его автомобилей в ГИБДД, а также запрет на регистрацию недвижимости в Росреестре – несколько помещений и земельных участков. Но должника эти меры не побудили рассчитаться с городской казной.

- Гражданин не предпринял попыток к погашению задолженности, в связи с чем пристав решил наложить арест на имущество, а именно на один из продуктовых магазинов, предварительно оценив его в 600 тыс. рублей. В дальнейшем помещение планировалось направить на оценку специалистом и реализацию, а денежные средства за вычетом долга вернуть должнику, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Однако на следующий день после наложения ареста гражданин явился к приставу с квитанцией о полной оплате долга через сервис Госуслуги. После того как деньги поступили на депозитный счет отделения, арест с имущества был снят.