Власти: в 2021 году в Томске может появиться восемь новых детских садов

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В 2021 году в Томске предполагается создание восьми новых детских садов – по Иркутскому тракту, ул. В. Высоцкого, Ивановского, Архитектора В. Болдырева, И. Черных, Д. Бедного и в микрорайоне Наука. Об этом стало известно вчера, 21 октября, на заседании комитета Томской гордумы по социальным вопросам.

Депутаты рассмотрели профильные блоки расходов, предусмотренные в проекте городского бюджета на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов. Всего на самую крупную муниципальную программу – «Развитие образования» – в документе запланировано 9 млрд 251,2 млн руб. Для сравнения, в бюджете 2020 года расходы на эти цели составляют 9 млрд 131,7 млн.

Как сообщили представители мэрии, также при поддержке региона планируется приобретение в собственность зданий под еще три дошкольных учреждения, однако «подтверждения финансирования от областных коллег пока нет». Кроме того, в проекте бюджета заложены средства на капитальный ремонт лицея № 8 (80,5 млн руб.), а также проектно-изыскательские работы для ремонта школы № 5.

На муниципальную программу «Развитие культуры и туризма» планируется направить более 388 млн руб., на МП «Социальная поддержка граждан» – 594,4 млн руб. (из них 42,6 млн – на подпрограмму «Старшее поколение»).

– Представленный проект бюджета не предполагает сокращение финансирования социальной сферы. Более того, на образование уже запланированы средства большие, чем в прошлом году. Также мы будем активно взаимодействовать с нашими коллегами из региональной Думы, чтобы Томску были предоставлены межбюджетные трансферты, в том числе, на открытие новых детсадов и школ, – заявила Елена Ульянова, председатель комитета Думы по социальным вопросам.