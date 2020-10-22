Детский сад загорелся сегодня утром в Томске, пострадавших нет

фото: ГУ МЧС по Томской области.

Сегодня утром, в 09:24 ,в томскую пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в здании детского сада № 53, расположенного на ул. Ивановского в Томске. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, звонок также поступил по линии 01.

Пожару автоматически был присвоен второй ранг сложности. Первое подразделение прибыло на место через семь минут.

- До прибытия пожарных из здания эвакуировались 132 человека: 30 работников детского сада и 102 ребенка. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В результате возгорания в пищеблоке обгорела распределительная коробка, возле нее закоптилась стена. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей, его площадь составила 0,2 квадратных метра. На месте работают дознаватели государственного пожарного надзора.