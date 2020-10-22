Томские пенсионеры от 65 лет и старше могут поставить прививку от гриппа дома

Новые прививочные пункты для вакцинации против гриппа открылись в Томске на этой неделе. Фото: Из открытых источников

За прошедшие полтора месяца 282,5 тыс. жителей региона поставили прививку против гриппа, из них 65 тыс. детей, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Специалисты облздава уточнили, что в дополнение к прививочным кабинетам в поликлиниках с этой недели в Томске открыты еще два пункта вакцинации - в поликлиниках № 8 (пр. Комсомольский, 62) и № 10 (пр. Мира, 17). Привиться здесь могут все желающие, независимо от прикрепления к другим медучреждениям. Время работы пунктов вакцинации: в поликлинике № 8 с 10.30 до 20 часов (понедельник - пятница) и с 10 до 18 часов (суббота), в поликлинике № 10 - с 8 до 19 часов (понедельник - пятница).

- Риск заболеть гриппом у привитого значительно ниже, а если человек все-таки заболеет, то перенесет заболевание гораздо легче, поэтому мы рекомендуем сделать прививку в период вакцинации, - отметила Римма Волошина, начальник отдела медицинской профилактики облздрава.

Она добавила, что в регионе вакцинация проводится отечественной современной вакциной «Флю-М» и «Совигрипп». Для того чтобы привиться от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Пожилые люди 65+ могут поставить прививку на дому, позвонив в учреждение и вызвав медработника к себе.