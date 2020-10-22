Должность не помеха: у адвоката в учреждении томского УФСИН при досмотре изъяли телефон и 2 сим-карты

У адвоката-нарушителя попытка пронести подзащитному телефон окончилась неудачей: мобильник и 2 сим-карты были изъяты сотрудниками УФСИН. Фото пресс-службы регионального управления исполнения наказаний.

Недавно в ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области при досмотре женщины – адвоката, которая прибыла для оказания юридической помощи подследственному, содержащемуся в СИЗО, было обнаружено и изъято две сим-карты и сотовый телефон. Запрещенные предметы она спрятала в своем ботинке. Об этом сообщила пресс-служба управления.

- В отношении гражданки составлен и направлен в Мировой суд материал о привлечении к административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что по закону размер штрафа за административное нарушение в рамках указанной статьи составляет от 3 до 5 тыс. рублей.