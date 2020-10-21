Сегодня днем в Томске горел заброшенный дом на улице Киевской

Еще один расселенный деревянный дом загорелся сегодня в Томске Фото: из открытых источников

Заброшенный деревянный дом сегодня загорелся на улице Киевской, 123 в Томске. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщила 21 октября пресс-служба регионального МЧС, сигнал о происшествии поступил в пожарно-спасательную службу в 16:30.

На месте пожара работали огнеборцы, к тушению были привлечены несколько пожарных расчетов.

Площадь возгорания составляет около 80 квадратных метров.

Сообщается, что в 17:02 пожар был локализован.