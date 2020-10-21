На севере Томской области жители райцентра получат чистую питьевую воду к 1 декабря

Одна из вечных проблем жителей Томской области - вода с примесью железа Фото: из открытых источников

В селе Александровском продолжается строительство станции обезжелезивания воды в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Готовность стратегического для районного центра объекта проверил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, сообщает портал администрации региона.

На создание станции и прокладку водопровода по улицам Мира и Майская направлено 30 млн рублей. На стройплощадку доставлено оборудование и сейчас завершается подготовка помещения для его установки.

– Строители немного отстали от графика из-за нехватки рабочих рук. Но вопрос с кадрами решен, подрядчик наверстывает упущенное, чтобы к 1 декабря запустить станцию, – сообщил вице-губернатор Андрей Кнорр. — Новая станция будет обеспечивать чистой водой около трети села Александровское.

Также на средства госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году в Александровском проложен подземный водопровод и обустроена уличная дренажная система в районе индивидуальной жилой застройки по улице Пролетарской. На прокладку этих инженерных коммуникаций направлено 18,5 млн рублей.