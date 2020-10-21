В Томской области вырастили качественного продовольственного зерна больше, чем в прошлом году

Аграрии Томской области в этом году вырастили рекордное количество качественной продовольственной пшеницы Фото: из открытых источников

После завершения уборочной в Томской области проанализирована 51 тысяча тонн зерна. Проведенные лабораторные исследования подтверждают качественные характеристики зерна продовольственных кондиций на 99% – это абсолютный рекорд качественных особенностей томской пшеницы. На аналогичную дату прошлого года наша пшеница соответствовала продовольственным параметрам на 90%.

Пшеница третьего класса (качественная продовольственная) составила 72% от общего объема обследованной злаковой культуры – это рекордные объемы за последние десять лет. За аналогичный период 2019 года доля пшеницы третьего класса составляла 62%. Соответственно, процент ценной качественной пшеницы текущего года будет сверх значений предыдущих лет, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.

Отличительной особенностью полученного урожая являются результаты качественных характеристик пшеницы третьего класса.

Лидерами по сбору ценной пшеницы являются сельхозтоваропроизводители Шегарского района. Их урожай на 91% состоит из пшеницы третьего класса. Это зерно с высочайшей клейковиной, стекловидностью более 44% и натурным весом 812 граммов на литр. В прошлом году Шегарский район вырастил 75% пшеницы этого класса.

Кожевниковский районе собрал 78% урожая пшеницы третьего класса (в 2019 году – 58%). Большинство партий злаковой культуры из этого района отличается высоким белком и достойным натурным весом.

Зырянский район находится на третьем месте по качеству пшеницы.

Набольшие объемы пшеницы для мониторинговых исследований предоставил Асиновский район. При этом 73% зерна определены специалистами лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» как четвертый класс. Пшеница, выращенная в этом районе, имеет достойную высокую стекловидность и клейковину в пределах 21%.

Партии пшеницы четвертого класса, выращенной в Томском районе, отличаются достаточно высокой массовой долей белка (выше 12%), максимальной степенью созревания и налива, что отразилось на натурном весе и хороших мукомольных характеристиках злаковой культуры.

В 2020 году специалистами Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовано на показатели качества и безопасности более 120 партий зерновых и зернобобовых культур, выращенных на полях Томской области. На исследовании в лаборатории находится еще 30 новых образцов пшеницы, предоставленных Шегарским, Кожевниковским и Асиновским районами. Соответственно, мониторинговые исследования пшеницы Томской области будут представлены более точными данными.