Шахматисты из Томской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Шахматисты из Томской области показывают хорошие результаты Фото: из открытых источников

Соревнования «Высшей лиги» среди мужчин и женщин состоялись в Сочи с 7 по 18 октября. В турнире принимали участие сильнейшие шахматисты России, прошедшие предварительный отбор на Чемпионатах федеральных округов. Томскую область представлял чемпион Сибирского федерального округа 2020 года, северчанин Валерий Свиридов, сообщает сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Валерий уже в первом туре сделал серьезную заявку, сыграв вничью с рейтинг-фаворитом турнира Владом Артемьевым, и не снижал турнирного темпа вплоть до шестого тура, в котором проиграл международному гроссмейстеру Владимиру Федоссееву из Санкт-Петербурга.

По итогам соревнования Валерий Свиридов занял высокое 18 место, опередив 12 международных гроссмейстеров и сделал серьезную заявку на вхождение в число сильнейших шахматистов России. Добавим, что из 51-го участника только 3 шахматиста не имели международных званий, в том числе наш земляк.

Пока сильнейшие шахматисты России оспаривали чемпионское звание, в городе Кемерово состоялось значимое шахматное событие – Всероссийские соревнования по быстрым шахматам «Турнир имени героя Кузбасса М.И. Найдова». В соревнованиях приняли участие 66 спортсменов из 8 регионов России.

Удачными оказались старты для международного гроссмейстера, тренера томской ДЮСШ № 7 Андрея Белозерова, в общем зачете он занял 5-е место. Успешно выступил его ученик – Антон Кириллов (ДЮСШ № 7), который стал победителем в зачете среди юношей 2002 г.р и моложе.

Сейчас томские шахматисты продолжают интенсивные тренировки по подготовке к первенствам Сибирского федерального округа, которые стартуют 28 октября в Новокузнецком районе Кемеровской области и Алтайском крае.