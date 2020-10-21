В Томской области «черный лесоруб» получил условный срок за 12 незаконно срубленных сосен

Незаконная рубка деревьев - распространенное преступление в России Фото: из открытых источников

Первомайский районный суд Томской области признал 46-летнего жителя Асиновского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), сообщает сайт прокуратуры региона.

Установлено, что в начале июня 2020 года подсудимый в отсутствие разрешительной документации срубил в лесном массиве вблизи деревни Петровск 12 сосен. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 31 кубометра. Сумма нанесенного государству ущерба превысила 290 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью, пояснив, что заготовку древесины осуществлял для дальнейшей ее продажи.

С учетом позиции подсудимого, активно способствовавшего расследованию преступления, отсутствия у него других судимостей государственный обвинитель счел возможным его исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора района о взыскании с подсудимого в пользу государства всей суммы нанесенного преступлением материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.