Коэффициент распространения коронавируса в Томской области снова понизился до единицы

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 31 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет7 401, - сообщил в среду в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлен 171 новый случай заболевания, зафиксированы 2 смерти.

- Среди новововыявленных заболевших у 69 человек инфекция протекает бессимптомно, у 94 имеются признаки ОРВИ, у 8 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

В обсерваторах под Томском находятся 57 человек.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 41,3 % мест ( вчера было 43,8%).

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 346,7