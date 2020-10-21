Коронавирус унес жизни еще 2 жителей Томской области

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Сегодня, 21 октября, стало известно о смерти от коронавирусной инфекции еще двоих жителей Томской области. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 106 человек.

- Томская область... умерло ..106 ( из них 2 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек. Оба входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет) и хроническим заболеваниям: у одного была хроническая обструктивная болезнь легких, гипертония, сердечная недостаточность и тяжелая форма анемии, у другого – хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, - уточнилии в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлен 171 новый случай заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 10 454 человек.