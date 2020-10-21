Коронавирус в Томске: + 171 новый случай заражения

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Сегодня, 21 октября, в Томской области выявлен 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 10 454 подтвержденных случая заражения..

За последние сутки в стране выявлено 15 700 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 317 пациентов скончались, 10 952 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели1 447 335 человек, 24 952 скончались, 1 096 560 выздоровели.