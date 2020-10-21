Спортшколы Томской области получили в этом году новый инвентарь и оборудование на 36,3 млн рублей

Юные хоккеисты из Северска получили современную ледозаливочную машину.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» спортивное оборудование, инвентарь и экипировку получили спортивные школы Томска, Северска, Стрежевого и Верхнекетского района. На эти цели выделено 36,3 млн рублей из областного и федерального бюджетов, сообщила в среду пресс-служба региональной администрации.

В частности, для детско-юношеской спортшколы «Смена»( Северск) приобретены ледозаливочная машина и другое оборудование для подготовки юных хоккеистов на общую сумму 26,5 млн рублей.

-Спортшкола получила современную электрическую ледозаливочную машину, установку для сушки коньков, новое электронное табло, электронную бросковую зону, силовые и интерактивные тренажеры, а также единственную в регионе специальную беговую дорожку для хоккеистов, которая в точности имитирует скольжение по натуральному льду, — рассказал директор ДЮСШ «Смена» Евгений Саркисов.

Добавим, команда «Смена - 2002», состоящая из воспитанников данной школы, на первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 2018-19 годов заняла третье место и как лучшая команда СФО получила право участвовать в финале Первенства России по хоккею среди юношей до 17 лет. По итогам этих соревнований всем 22 хоккеистам команды присвоили первый спортивный разряд. В настоящее время ребята весьма успешно выступают в юниорской хоккейной лиге (ЮХЛ).