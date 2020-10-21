Три тысячи проверок: в Томске власти контролируют соблюдение санитарного режима

В последний месяц нарушения масочного режима в томских магазинах фиксируются реже. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки в районах Томска проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 96 объектах потребительского рынка, сообщает пресс-служба мэрии. Составлено два протокола на физических лиц за отсутствие медицинской маски при посещении мест массового скопления людей.

В рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции специалисты отделов потребительского рынка проводят мониторинг супермаркетов, магазинов, аптек, ателье и парикмахерских. С 9 октября эта работа проводится совместно с представителями региональной власти, силовыми ведомствами и федеральными структурами.

Всего с начала апреля 2020 года в Томске проверено более 3 000 предприятий потребительского рынка. Сотрудники районных администраций выдали около 800 замечаний, все они были устранены в короткий срок. Нарушения санэпидрежима чаще всего касаются несоблюдения правил индивидуальной защиты продавцами и покупателями в магазинах шаговой доступности. Также в некоторых магазинах отсутствовала разметка социальной дистанции возле касс, в некоторых аптеках не было дезинфицирующих средств для обработки рук.

Участники проверочных рейдов отмечают, что санитарно-гигиеническая дисциплина томичей значительно улучшилась. За последний месяц нарушения масочно-перчаточного режима и требований режима «повышенная готовность» в магазинах фиксируются все реже.

По информации пресс-службы, в Томске более 4,3 тыс. человек участвуют в общественной правоохранительной деятельности и контролируют соблюдение масочного режима.